اللجنة الخاصة بمواجهة انفلونزا الطيور في البصرة تباشر اجراءاتها العاجلة

2021/06/05 | 11:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / باشرت اللجنة المشكلة بامرِ محافظ البصرة اسعد العيداني ، اجراءات عاجلة لمواجهة مرض "انفلونزا الطيور" الذي اصابَ عددا من حقول الدواجن في ناحية سفوان بقضاء الزبير جنوب غربي المحافظ.وقال مدير المستشفى البيطريّ في البصرة، رياض محمد علي، في تصريح صحفي :" ان هذا النوع من انفلونزا الطيور لا ينتقل للانسان، وحسب قانون الصحة الحيوانيّة جرى تشكيل خلية الازمة، ولجنة الاتلاف والطمر برئاسة محافظ البصرة وعضوية الدوائر الساندة وبدأت اعمالها باول الاجراءات المعالجة للمرض وذلك بالحفرِ بمسافة تبعد (200-500م) عن الحقل المصاب بالمرض بعمق (2-3م) في الأرض وتعبئة الدواجن المصابة بأكياس ويتم دفنها بهذه الحفر".فيما اكد مدير ناحية سفوان طالب الحصونة :" ان محافظ البصرة وجه باتلافِ الدواجن المصابة بهذه الحقول بشكلٍ عاجلٍ،رغمَ الوقت المتأخر من الليل ، لتجنبِ تسربها وعبورها إلى السوق أو المحافظات الاخرى ، وتم اتخاذ إجراءات بمنع نقل الدجاج الحي لاسواق البصرة والاقضية والنواحي لحين انهاء الملف بشكلٍ كامل"./انتهى

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