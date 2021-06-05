انباء عن سقوط ضحايا بصفوف البيشمركة اثر قصف تركي

2021/06/05 | 11:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع بوقوع ضحايا في صفوف قوات البيشمركة، اثر قصف تركي طال مواقع ضمن محافظة دهوك العراقية....

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