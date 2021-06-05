البنتاغون.. وكذب مزاعمه عن إحصاءات ضحايا الضربات الأمريكية

2021/06/05 | 11:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت منظمة "إيروورز" غير الحكومية مزاعم وزارة الدفاع الامريكية "البنتاغون"، حول حصيلة العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الامريكي حول العالم في السنة...

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