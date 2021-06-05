برهم صالح يكشف عن خطر يهدد 7 ملايين عراقي

2021/06/05 | 11:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، السبت، من مخاطر تهدد العراق.

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