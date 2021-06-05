2021/06/05 | 11:12 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حذر رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، السبت، من مخاطر تهدد العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح يكشف عن خطر يهدد 7 ملايين عراقي ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح يكشف عن خطر يهدد 7 ملايين عراقي ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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