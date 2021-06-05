2021/06/05 | 11:12 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال 24 ساعة.. تسجيل 206 حالة وفاة جديدة بكورونا في المكسيك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/05 | 11:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال 24 ساعة.. تسجيل 206 حالة وفاة جديدة بكورونا في المكسيك) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال 24 ساعة.. تسجيل 206 حالة وفاة جديدة بكورونا في المكسيك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).