2021/06/05 | 11:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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العمليات المشتركة: الجانبان اتفقا على خطة عمل لتطبيق مخرجات الحوار الاستراتيجي » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 11:08

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