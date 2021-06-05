"لا دعم ولا تدريبات".. خبراء يشككون في قدرات القوات الأفغانية في مواجهة طالبان

2021/06/05 | 11:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يُظهر متمردو طالبان أي علامة على خفض مستوى العنف في أفغانستان لتسهيل مفاوضات السلام مع الحكومة، ويبدو أنهم يحاولون تعزيز موقعهم العسكري كوسيلة ضغط، حسبما قال خبراء الأمم المتحدة.

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