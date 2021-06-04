مثقفون كورد وعرب يوجهون نداء عاجلا لمنع تركيا من تدمير طبيعة كوردستان

2021/06/05 | 11:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه عشرات المثقفين الكورد والعرب نداء عاجلا للامم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحماية البيئة والجامعة العربية، للوقوف بوجه الاعتداءات التركية على اقليم كوردستان وانتهاك حقوق الانسان والبيئة وتدميرها للطبيعة وقطع المياه والاشجار.

وفيما يأتي نص النداء"

نداء عاجل: تركيا تنتهك حقوق الانسان والبيئة وتدمر الطبيعة وتقطع المياه والاشجار في جبال كوردستان

مطلق الحملة: نهاد القاضي

موجهة لـ السيدة إنجر أندرسن وكيلة الامين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الامم المتحدة للبيئة UNEP المحترمة والمنظمة الدولية لحماية البيئة في الامم المتحدة المحترمون ومنظمة الطبيعة والبيئة العالمية في الامم المتحدة المحترمون ومنظمة الحفاظ على الطبيعة TNC المحترمون والسيد أحمد أبو الغيط رئيس جامعة الدول العربية ولجنة حماية البيئة ومكافحة التصحر المحترمون والاحزاب الخضر في العالم المحترمون.

التاريخ: 04-06-2021

اننا الموقعون ادناه نوجه نداءنا وندعو كافة الاصوات الحرة الى الوقوف بحزم بوجه العدوان التركي الغاشم على مناطق واسعة من اقليم كوردستان العراق لخرقها بنود البروتوكول الاول لأتفاقيات جنيف في حماية ضحايا النزاعات المسلحة لسنة 1977 في المادتين 35 و 55 نطالب بالاسراع في اتخاذ الاجراءات الرادعة بمنع القوات التركية والافراد الموالين لها بإيقاف فوري لعمليات قلع وتقطيع اشجار الغابات الطبيعية في جبال كوردستان ونقلها مباشرة عبر شركات تركية لتجارة الاخشاب الى داخل تركيا، مما تسبب في تجريد مقاطعات واسعة في منطقة بهدينان كوردستان العراق وتحويلها الى اراضي جرداء وهي محاولة لتصحر المنطقة وتغيير طبيعتها وبيئتها.

لم تكتفي القوات التركية بارتكاب جرائم ضد الانسان والبيئة في الاراضي العراقية بل تثبت الوثائق عن استخدام المواد الكيمياوية الحارقة على المزارع ألكوردستانية وتطبيق سياسة الارض المحروقة وهدفها تدمير الاشجار المثمرة والمنتجات الزراعية وتحطيم اقتصاد فلاحي المنطقة، سيبقى تأثير الدمار الحاصل في المنطقة على المدى الطويل.



يصاحبها تهجير اهالي القرى والمناطق ذات الاغلبية الكوردية والمسيحية السريانية الكلدانية الاشورية من خلال قصف المناطق الاهلة بالسكان وارهابهم وزرع الرعب والخوف في قلوبهم.



وحسب المعلومات فقد تم نزوح أهالي اكثر من 200 قرية وقصبة كوردية ومسيحية سريانية كلدانية اشورية من مناطق سكناهم وترك حقولهم في موسم الحصاد الذي يعيشون على رزقه.



ان عمليات تجريف المزارع وقطع الاشجار جريمة بيئية لا يمكن السكوت عنها، انه اعتداء سافر على بلد الجوار واستهانة واستخفاف بسيادة دولة مجاورة تمر بمرحلة عصيبة، لهذا ندعو كافة المنظمات وجمعيات حماية البيئة الدولية باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الحكومة التركية والشركات المتعاونة وكل من شارك في عمليات تخريب ديمغرافية منطقة بادينان الطبيعية.



وندعو الى تعويض المزارعين ما اصابهم وحقولهم من اضرار واسترجاع كافة الاشجار المقطوعة وانهاء تواجد القطعات التركية في العراق باسرع وقت.

الى العالم اجمع الى من يبصر ويرى ويسمع، الى دول العالم ومن يدعي فيها حماية البيئة ومحاربة التصحر ويقف ضد قتل الحيوانات والنباتات، الى الامم المتحدة ولجان حماية البيئة وحقوق الانسان فيها الى الدول العربية المؤمنة بالبيئة وحمايتها، ان اخوتكم من الكورد والمسيحيين السريان الكلدان الاشوريين يتعرضون اليوم لأبشع انواع الانتهاكات بحقهم وحق اراضيهم وحقولهم وجبالهم، ان النظام التركي يحرق الحقول ويقطع رزق الشعب ويقطع اشجار القرى والجبال لا بل يقطع المياه عن دجلة والفرات وللأسف ان الحكومة العراقية وحكومة الاقليم لا حول لهم- ولا قوة ولا نسمع منهم ولو كلمة فيها فحوى، فقط ادانات خجولة ليس لها فائدة او جدوى.

يا احرار العالم اوقفوا قتل الانسان والبيئة في اقليم كوردستان

الموقعون:

1.



د.



كاظم حبيب كاتب وباحث اكاديمي

2.



د.



فالح مهدي كاتب باحث اكاديمي

3.



د.



احمد علي ابراهيم سكرتير المجلس العراقي للسلم والتضامن

4.



د.



تيسير الالوسي كاتب وباحث اكاديمي

5.



عبد المنعم الاعسم كاتب

6.



د.



غالب العاني طبيب اختصاص

7.



د.



خديجة رشيد طبيبة بريطانيا

8.



كاوه بيسه راني مهندس استشاري وناشط مدني

9.



د.



طالب عيلام باحث اكاديمي

10.



شامة بن دوم فاعلة جمعاوية وسياسية المغرب

11.



طارق جوهر عولا سارمه مي المستشار الاعلامي في برلمان كوردستان العراق

12.



د.



سامان شالي باحث اكاديمي

13.



فارس يوسف ججو وزير سابق في الحكومة العراقية

14.



كامل جلال ناشط مدني كركوك

16.



حسيب شيخاني حقوقي وناشط مدني أقليم كوردستان

17.



د.



خوشناف القاضي طبيب اختصاص بريطانيا

18.



ميكن آدم ناشطة في الولايات المتحدة الأمريكية

19.



احمد رجب صحافي واعلامي وپيشمرگه قديم

20.



د.



عقيل الناصري باحث اكاديمي

21.



احسان طبله مهندس وناشط مدني

22.



زياد الأيوبي مهندس استشاري

23.



د.



هندرين أشرف نعمان رئيس الجمعية الخضر الاوربية الكوردستانية

24.



نجم الدين فقي باحث وكاتب

25.



عوني الداوودي كاتب وناشط مدني

26.



سعد كاظم ناشط مدني ومنسق المركز العراقي الكندي لحقوق الانسان

27.



ماجدة الجبوري ناشطة مدنية عضوة ادارية في المركز العراقي الكندي لحقوق الانسان

28.



عبد الوهاب الطالباني ناشط و كاتب ‏أستراليا

29.



مسعود داوود فلسفة ناشط الولايات المتحدة الأمريكية

30.



حسون زنكنه اخصائي تكامل المجتمعات السويد

31.



ماريانا مسعود داود طالبة جامعية الولايات المتحدة الأمريكية

32.



سربست مصطفى آميد ناشط مدني كوردستان العراق

33.



زينب سندي كاتبة وصحفية كوردستان العراق

34.



احمد لفته علي كاتب بغداد العراق

35.



نسرين احمد ناشطة ومهندسة دهوك كوردستان العراق

36.



ابراهيم العمر باحث اجتماعي هولندا

37.



حاتم ابراهيم مهندس جامعة بوليتكنيك دهوك

38.



برهان الجزائري كاتب واعلامي بغداد العراق

39.



كاسترو آمدي ناشط مدني سويسرا

40.



سهيل الزهاوي كاتب وناشط مدني

41.



د.



منيرة كوران دكتوراه في الادب المقارن

42.



مالك حسن مترجم ومتقاعد السويد

43.



كمال يلدو صحافي وإعلامي الولايات المتحدة الأمريكية

44.



رعد مولود هادي ناشط مدني

45.



كريم محسن ناشط مدني

46.



سيروان محمود ناشط مدني

47.



عارف الماضي ناشط مدني

48.



محمد شيخاني ناشط مدني

49.



كريم السلمان ناشط مدني

50.



خسرو عقراوي حقوقي وناشط مدني

51.



سعيد شابو ناشط مدني

52.



عزيز كالو ناشط مدني

53.



نجاح يوسف ناشط مدني في الاتحاد الديمقراطي العراقي كاليفورنيا

54.



عبد الحميد زيباري اعلامي كوردستان العراق

55.



محمد الامين شاعر عراقي

56.



باسم الزهاوي مهندس ناشط مدني

57.



خالد الزهاوي مهندس استشاري

58.



صالح الربيعي رئيس حزب الخضر الوطني العراقي

59.



علاء مهدي اعلامي وناشط مدني أستراليا

60.



نبيل تومي فنان تشكيلي وناشط حقوقي

61.



زينب مسلم ناشطة مدنية

62.



د.



احمد ربيعة اكاديمي

63.



د.



سعد اسماعيل طبيب اختصاص وناشط مدني

64.



نجات جبار ناشط مدني

65.



د.



سالم جورج اكاديمي

66.



د.



نبيل جورج ناسي اكاديمي استاذ جامعي

67.



د.



سعدي السعدي ناشط مدني

68.



فريد الباثي ناشط مدني

69.



د.



نبيل رومايا الاتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الأمريكية

70.



پيمان سرهنگ ناشطة مدنية

71.



سمير طبلة إداري واعلامي بريطانيا

72.



هاشم مطر ناقد وكاتب عراقي

73.



حسو هورمي كاتب وصحفي ناشط مدني

74.



نهاد معروف شاعر وكاتب

75.



كفاح الزهاوي كاتب وناشط

76.



أياد رؤوف بابان ناشط مدني

77.



د.



الناصر دريد ناشط واكاديمي

78.



د.



فيان عبد العزيز طبيبة العراق

79.



شيروان شرف مهندس استشاري

80.



حسن أسد داراخان ناشط مدني

81.



علاء الدليمي ناشط مدني

82.



اسماعيل عبدالله حمد سه روكى كومه له ى كوردستانيكى سه وزين (رئيس جمعية الخضرالكوردستانية )

83.



سلیمان حمد مینە ستافي كومه له ى كوردستانيكى سه وزين (عضو جمعية الخضر الكوردستاني )

84.



ڕێباز محمد رسول ستافي كومه له ى كوردستانيكى سه وزين (عضو جمعية الخضر الكوردستاني )

85.



شەماڵ كاك احمد حسن ستافي كومه له ى كوردستانيكى سه وزين (عضو جمعية الخضر الكوردستاني )

86.



وليد شاكر صالح ستافي كومه له ى كوردستانيكى سه وزين (عضو جمعية الخضر الكوردستاني )

87.



ئارام سالار حمە سلیم ستافي كومه له ى كوردستانيكى سه وزين (عضو جمعية الخضر الكوردستاني )

88.



ساراکاکل تەها ستافي كومه له ى كوردستانيكى سه وزين(عضو جمعية الخضر الكوردستاني )

89.



شكوفه محمد عبيد ستافي كومه له ى كوردستانيكى سه وزين (عضو جمعية الخضر الكوردستاني )

90.



ایوب حفاظا زينل شخصيه مستقله كركوك

91.



مسعود داود ‏فلسفة ‏ ‏ناشط ‏الولايات المتحدة الأمريكية

92.



فوزي دلي ‏ناشط مدني الولايات المتحدة الأمريكية

93.



‏ شوقي قونجا اعلامي إذاعة صوت الكلدان ‏الولايات المتحدة الأمريكية

94.



نيروان نوري سليمان ناشط مدني كوبنهاكن الدنمارك

95.



سامي يونو ‏ناشط مدني الولايات المتحدة الأمريكية

96.



بەهمن تاهر نریمان كاتب وباحث نوسه روولیکۆڵەر

97.



جمعة مجيد محمود ناشط مدني كركوك

98.



دارا حويز فريق ناشط مدني كركوك

99.



دلشاد وهاب عبد الكريم متقاعد كركوك

100.



مكيه رشيد محمد ناشطة مدني كركوك

101.



روناك عمر ياسين معلمة كركوك

102.



سامان حسام الدين عبيد محاسب ژمیریار كركوك

103.



كريم ياسين علي كادر حزبي كركوك

104.



آهنك أنور جبار محامي كركوك

105.



نهاد القاضي ناشط حقوقي

المنظمات :

1.



المركز العراقي الكندي لحقوق الانسان

2.



الاتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الأمريكية

3.



حزب الخضر الوطني العراقي

4.



جمعية العرافية الاخضر في هولندا

5.



هيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق

6.



المرصد السومري لحقوق الانسان

7.



المنظمة المستقلة لحقوق الانسان في السويد

8.



التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية

9.



كومه له ى كوردستانيكى سه وز ( الجمعية الخضر الكوردستانية )

10.



المعهد الكوردي للدراسات والبحوث

ملاحظة ---

للأطلاع على نص اللجنة الدولية للصليب الاحمر / الملحق " البروتوكول " الذي يكمل اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا 1977

الباب الثالث: أساليب ووسائل القتال والوضع القانوني للمقاتل ولأسير الحرب

القسم الأول: أساليب ووسائل القتال

المــادة 35: قواعد أساسية

1- إن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقاً لا تقيده قيود.

2- يحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها.

3- يحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال, يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد

الباب الرابع: السكان المدنيون

الفصل الثالث : الأعيان المدنية

المــادة 55 : حماية البيئة الطبيعية

1- تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد.



وتتضمن هذه الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان.

2- تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية.

PUKmedia / متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مثقفون كورد وعرب يوجهون نداء عاجلا لمنع تركيا من تدمير طبيعة كوردستان ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مثقفون كورد وعرب يوجهون نداء عاجلا لمنع تركيا من تدمير طبيعة كوردستان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).