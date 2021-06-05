برلمانية سابقة: ملف النازحين يشوب فيه الفساد لاستغلالهم في الانتخابات ولهذا لم تغلق المخيمات

2021/06/05 | 11:26 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – دهوك انتقدت النائبة البرلمانية السابقة الاء الطلباني المسؤولين عن ملف النازحين في تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسميةعلى موقع التواصل الاجتماعي تويتر ليلة الامس الجمعة، بعد نشوب حريق هائل في مخيم شاريا للنازحين الايزيديينوالذي تسبب بخسائر مادية كبيرة وحرق قرابة 400 خيمة.وقالت ةطلباني“، “في تغريدتها حريق مخيم شاريا في ⁧‫دهوك‬⁩ هو نتيجة …

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