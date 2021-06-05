عاجل | اللجنة العراقية العسكرية تعقد اجتماعها الأول مع نظيرتها الأميركية في بغداد

2021/06/05 | 11:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– اللجنة العراقية العسكرية التقنية تعقد اجتماعها الأول مع نظيرتها الامريكية ببغداد.

– قيادة العمليات المشتركة: الجانب الأمريكي جدد تأكيد احترامه للسيادة العراقية.

– العمليات المشتركة: الجانبان اتفقا على إطار عمل للجلسات المقبلة لمناقشة العلاقة الامنية على المدى الطويل.

– العمليات المشتركة: الجانبان اتفقا على خطة عمل لتطبيق مخرجات الحوار الستراتيجي.

– العمليات المشتركة: الخطة ستنجز خلال جلسة المحادثات المقبلة التي ستعقد في بغداد او واشنطن في شهر تموز او اب من سنة 2021.

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