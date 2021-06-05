قائد عمليات البصرة: قطعنا شوطاً كبيراً في الحد من نزاعات العشائر المسلحة

2021/06/05 | 11:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم السبت، حصيلة ممارساتها الامنية خلال الفترة الماضية.وقال قائد عمليات البصرة علب عبد الحسين الماجدي في بيان، إننا “قطعنا شوطا كبيرا في الحد من النزاعات العشائرية ونحظى بدعم كبير من قبل الشارع البصري”.وأضاف أن “قواتنا الأمنية تقوم بعمليات نوعية في مطاردة المطلوبين للقضاء خصوصا المناطق البعيدة […]

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