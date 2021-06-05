2021/06/05 | 11:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اتفقت بغداد وواشنطن، اليوم السبت، على خطة تتضمن إعادة نشر قوات التحالف الدولي خارج ‏العراق، فيما كشفت قيادة العمليات المشتركة عن تفاصيلها.‏ وذكرت قيادة العمليات المشتركة، في بيان تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد وواشنطن تتفقان على خطة لإعادة نشر قوات التحالف خارج العراق المركز الخبري الوطني.

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