اللجنة العراقية العسكرية التقنية تعقد اجتماعها الأول مع نظيرتها الأميركية ببغداد

2021/06/05 | 12:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عقدت اللجنة العراقية العسكرية التقنية، اليوم السبت، اجتماعها الأول مع نظيرتها الاميركية في العاصمة بغداد.وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان، أن “الجانب الأميركي جدد تأكيد احترامه للسيادة العراقية، فيما اتفق الجانبان على إطار عمل للجلسات المقبلة لمناقشة العلاقة الامنية على المدى الطويل”.وأضافت العمليات المشتركة، أن “الجانبين اتفقا على خطة عمل لتطبيق […]

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