العراق يواجه تحدياً أمام فيروس جديد.. انتشر بالبصرة

2021/06/05 | 12:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

كشف مدير مستشفى البيطري في محافظة البصرة، رياض محمد، اليوم السبت، عن تسجيل إصابات كثيرة بين الدجاج بإنفلونزا الطيور، في تحدٍ جديد أمام العراق، الذي يواجه جائحة كورونا ويتربع على قائمة أعلى الإصابات بالفيروس في المنطقة العربية.

وقال محمد، في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم تسجيل هلاكات كثيرة بين الدجاج بسبب الإصابة بإنفلونزا الطيور"، مؤكداً" اتلاف عدد كبير منها".

وأضاف مدير المستشفى، أنه "تم اغلاق عدد من حقول الدواجن بسبب انتشار انفلونزا الطيور"، موضحاً أنه "تم الاعتماد على نتائج فحص العينات التي ارسلت لبغداد".

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