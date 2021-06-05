أسعار النفط تقارب 72 دولارا للبرميل لأول مرة منذ عام 2019

2021/06/05 | 12:14 - المصدر: بغداد اليوم

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ارتفعت أسعار النفط ، لتقارب 72 دولارا للبرميل الواحد، في أعلى مستوياتها خلال عامين، وذلك عند آخر إغلاق يوم أمس الجمعة، مدعومة بخطة أوبك+ بشأن الإمدادات وتعافي الطلب على المخاوف بشأن عدم انتظام نشاط التطعيمات ضد فيروس كورونا عالميا.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها، إنهم ماضون في قيود الإمدادات المتفق عليها فيما أظهر تقرير الإمدادات الأسبوعي، أمس الأول الخميس، انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وزاد خام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 71.64 دولارا للبرميل بحلول الساعة 08:12 بتوقيت غرينتش، وكان قد بلغ الخميس الماضي أعلى مستوياته خلال الجلسة عند 71.99 دولارا، وهو أعلى مستوياته منذ مايو أيار 2019، وصعد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 22 سنتا أو 0.3% إلى 69.03 دولارا.

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