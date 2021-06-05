2021/06/05 | 12:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم السبت، من انقاذ عامل هوى داخل الحوض الرئيس للصرف الصحي بعمق كبير جدا في محافظة ديالى.

وذكر بيان للمديرية وتلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "الدفاع المدني أنقذت عاملاً سقط داخل الحوض الرئيس للصرف الصحي بعمق كبير جدا في بعقوبة، بعد ان فقد الوعي نتيجة استنشاق غاز الميثان الثقيل الخانق الذي يتحرر من تحلل المخلفات العضوية في مجاري الصرف الصحي".

وأضاف ان " فرق انقاذ الدفاع المدني بذلت جهودا كبيرة حتى تمكنت من النزول الى عمق الحوض وانقاذ العامل في الوقت المناسب وعند الرمق الأخير قبل ان يفارق الحياة"، مشيراً إلى أن "الفرق أسرعت بتقديم الاسعافات الاولية والإنعاش الرئوي قبل تامين نقله الى المستشفى القريب لتلقى العلاج اللازم فيها والاطمئنان على حالته الصحية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني تنقذ عاملا هوى مغشياً عليه في حوض للصرف الصحي بمحافظة ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني تنقذ عاملا هوى مغشياً عليه في حوض للصرف الصحي بمحافظة ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).