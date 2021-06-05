2021/06/05 | 12:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت قوات مكافحة الاجرام القبض على متهم بالاتجار بالبشر وآخر بالتزوير في بغداد .وذكر بيان مديرية مكافحة الاجرام ، ان مفارزها في الرصافة القت القبض على متهم بالاتجار بالبشر ، في حين ألقت مفارز مكتب مكافحة اجرام الحرية القبض على متهم بتزوير صك بقيمة (١٥٠) مليون دينار عراقي صادر من مصرف الرافدين./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم بالاتجار بالبشر وآخر بتزوير صك بقيمة ١٥٠ مليون دينار في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم بالاتجار بالبشر وآخر بتزوير صك بقيمة ١٥٠ مليون دينار في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).