مسؤول حكومي يحذر : ديالى مهددة بفقدان ثروتها السمكية

2021/06/05 | 12:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / حذر مسؤول حكومي في ديالى من فقدان 70% من الثروة السمكية جراء الجفاف وشحة الموارد المائية .وقال محمود الشمري مدير المستشفى البيطري في ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :"ان محافظة ديالى مهددة بفقدان ثروتها السمكية جراء انعدام مصادر المياه ، الذي ادى الى جفاف الانهر "، محذرا من كوارث اقتصادية في حال غياب الحلول لانقاذ الثروة السمكية التي سجلت انتعاشا اسهم في دعم الدخل المادي لكثير من مربي الاسماك .واضاف :" ان اغلب مشاريع الثروة السمكية تعتمد على الاقفاص العائمة او الاحواض التي تحتاج الى مياه وفيرة ، وان نقص الموارد المائية سيؤدي الى تأثيرات سلبية على هذا القطاع "./انتهى

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