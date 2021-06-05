تقرير أمريكي: 3 هجمات بطائرات مسيرة على أهداف أمريكية حساسة بالعراق

2021/06/05 | 12:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد إزاء تصاعد وتيرة الهجمات بواسطة طائرات مسيرة صغيرة على مواقعها في العراق....

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