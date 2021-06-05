2021/06/05 | 12:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات من سائقي السيارات وخاصة الأجرة صباح اليوم السبت في مدينة السليمانية إحتجاجاً على ارتفاع أسعار مادة "البنزين"....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يقطعون طريقا رئيسيا في السليمانية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون يقطعون طريقا رئيسيا في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).