بعد تضارب الانباء عن الجهة التي قتلت افرادها.. البيشمركة تكشف الحقيقة

2021/06/05 | 12:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات البيشمركة التابعة لحكومة منطقة كردستان العراق السبت، حصيلة رسمية بهجوم دهوك والجهة التي استهدفت افرادها....

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