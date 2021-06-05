هزة أرضية قوية شرق بحيرة دوكان في السليمانية.. وتحذير من هيئة الأرصاد

2021/06/05 | 12:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي وزارة النقل، السبت، تسجيل حدوث هزة أرضية صباح اليوم في محافظة السليمانية.

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وبين تقرير الهيئة، تلقى "ناس" نسخة منه، (5 حزيران 2021)، أن "الهزة سجلت في تمام الساعة 11:11:32هذا اليوم السبت بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،7) درجة حيث تبعد ( 26) كم جنوب شرق بحيرة دوكان من محافظة السليمانية".وأضاف أنه "تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة".ودعت الهيئة المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

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