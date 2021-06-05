"الرياض لا ترد".. أستراليا تضغط لمعرفة مصير الأكاديمي السجين

2021/06/05 | 12:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال سفارة السعودية في كانبيرا تلتزم الصمت ولم تجب على طلبات متكررة للكشف عن مكان وجود الأكاديمي، أسامة الحسني، حتى بعد أن أثار دعاة حقوق الإنسان مخاوف على سلامته.

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