كندا: نثمن دور الحكومة العراقية في تقارب وجهات النظر بين دول المنطقة

2021/06/05 | 12:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ثمنت كندا دور الحكومة العراقية في تقارب وجهات النظر بين دول المنطقة.وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية أن”وزير الخارجية الكندي مارك غارنو وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية فؤاد حسين ثمن الدور المهم الذي تلعبه الحكومة العراقيّة في تقارب وجهات النظر بين دول المنطقة ،ومنها العلاقات الإيرانيّة-السعوديّة”.



مؤكداً أنَّ “الحكومة العراقيَّة لعبت دوراً محوريّاً في حلحلة الأزمات التي تعرّضت لها المنطقة، وكانت عنصراً فاعلاً في تحقيق التهدئة، وتثبيت الاستقرار”.وأضاف البيان أن “غارنو أكّد دعم بلاده للمسيرة الانتخابية وترحيبه بقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة حول إرسال المراقبين لمراقبة العملية الانتخابية”، مشيراً الى أن “كندا مستعدة لإرسال مراقبين لمراقبة سير العملية الانتخابية المقبلة”.وأكد “استمرار دعم حكومته للعراق، والمساعدة في تثبيت الاستقرار، ودور ومساهمات كندا في بعثتي الناتو والتحالف الدولي ضد داعش”، مبيناً ” أهمية اجتماعات روما المُزمع عقدها نهاية الشهر الحالي والتي يحضرها العديد من وزراء خارجية أعضاء دول التحالف الدولي لمُحاربة داعش الإرهابيّ، ودعم جُهُود العراق في القضاء على بقايا العصابات الإرهابيّة؛ وتحقيق بيئة آمنة، ومُستقِرَّة تُسهِم في عودة جميع النازحين إلى مُدُنهم الأصليّة”.ورحب غارنو “بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة العراقيّة، والتصويت على قانون الموازنة وتحسين العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان”.وفي جانب آخر أعرب وزير الخارجية فؤاد حسين عن “تطلّع العراق إلى المزيد من التعاون وتبادل الخبرات، وضرورة التواصل والتنسيق في المجال الدوليّ حول القضايا المشتركة”.

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