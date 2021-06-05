2021/06/05 | 12:21 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سائقو تكسي يقطعون شارعا رئيسيا في السليمانية والأجهزة الأمنية تفرقهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/05 | 12:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائقو تكسي يقطعون شارعا رئيسيا في السليمانية والأجهزة الأمنية تفرقهم) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائقو تكسي يقطعون شارعا رئيسيا في السليمانية والأجهزة الأمنية تفرقهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).