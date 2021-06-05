2021/06/05 | 12:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي الاتحادية، السبت، عن تسجيل هزة أرضية في محافظة السليمانية.

وقالت الهيئة في بيان: ان الهزة سجلت صباح هذا اليوم السبت وبلغت قوتها (3.7) درجة على مقياس ريختر حيث تبعد 26 كم جنوب شرقي بحيرة دوكان في محافظة السليمانية.

واضاف البيان: تم الشعور بالهزة الارضية من قبل المواطنين في المنطقة، داعيا الى أخذ الحيطة والحذر والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

PUKmedia اعلام وزارة النقل

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة ارضية تضرب قضاء دوكان ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة ارضية تضرب قضاء دوكان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).