سعر خام البصرة الخفيف يلامس 72 دولاراً بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية

2021/06/05 | 12:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل خام البصرة الخفيف اعلى الأسعار في منظمة اوبك ليقترب من 72 دولارا، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، فيما انخفض سعر خام البصرة الثقيل، قبل اغلاقهما أمس الجمعة .وسجلت اسعار خام البصرة الخفيف 71.84 دولارا للبرميل بارتفاع بلغ … Readmore

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