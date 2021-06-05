مصرع ضابط عراقي اثر حادث سير (صور)

2021/06/05 | 12:21 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر امني، السبت، بمصرع ضابط اثر حادث سير وقع في محافظة البصرة.

وقال المصدر في تصريح لـ NRT عربية (5 حزيران 2021)، ان "حادث سير وقع ضمن منطقة الشافي في البصرة ادى الى وفاة الملازم أول (احمد علي حسين)".

واضاف المصدر ان "المتوفى منسوب الى اللواء 36 الالي، حيث نقلت جثته الى الطب العدلي".

واشار المصدر الى ان "القوات الامنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".

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