2021/06/05 | 12:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة توضح تفاصيل القبض على مدير عام شركة المنتجات الغذائية المركز الخبري الوطني.

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