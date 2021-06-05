2021/06/05 | 12:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الرئیسیة

من نحن

اتصل بنا

الارشیف

V:11595 - 27500

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى: مشاهد تحبس الأنفاس لعملية إنقاذ عامل سقط في نظام للصرف الصحي (صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى: مشاهد تحبس الأنفاس لعملية إنقاذ عامل سقط في نظام للصرف الصحي (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).