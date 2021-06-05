2021/06/05 | 12:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكّد وزير الخارجيّة الكنديّ مارك غارنو خلال اتصال هاتفيّ بنظيره العراقي فؤاد حسين دعم بلاده للمسيرة الانتخابية وترحيبه بقرار مجلس الأمن حول إرسال المراقبين لمراقبة العملية الانتخابية في العراق، مُؤكّداً أن كندا مستعدة لإرسال مراقبين لمراقبة سير العملية الانتخابية المقبلة.

وأكد غارنو استمرار دعم حكومته للعراق، ومساعدته في تثبيت الاستقرار، مُشيراً إلى أهمية دعم جُهُود العراق في القضاء على بقايا داعش الإرهابيّ؛ وتحقيق بيئة آمنة ومُستقِرَّة تُساهِم في عودة جميع النازحين إلى مُدُنهم الأصليّة، مُشيراً إلى أنَّ الحكومة العراقيَّة لعبت دورا محوريّا في حلحلة الأزمات التي تعرّضت لها المنطقة، وكانت عنصراً فاعلاً في تحقيق التهدئة وتثبيت الاستقرار.

من جانبه أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن تطلّع بغداد إلى المزيد من التعاون وتبادل الخبرات، وضرورة التواصل والتنسيق في المجال الدوليّ حول القضايا المشتركة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شكل من أشكال الدعم الكندي للانتخابات العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شكل من أشكال الدعم الكندي للانتخابات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).