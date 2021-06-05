مصدر مسؤول ينفي صدور مذكرة القاء قبض بحق امينة بغداد السابقة

2021/06/05 | 12:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

نفى مصدر مسؤول، صدور مذكرة القاء قبض بحق امينة بغداد السابقة، ذكرى علوش. وكانت وسائل اعلام محلية تداولت وثيقة مفبركة، تتحدث عن صدور القاء القبض بحق علوش. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إنه "لا صحة للمعلومات المتداولة لدى وسائل الاعلام بصدور مذكرة القاء قبض بحق ذكرى علوش"، مشيرا إلى أن علوش مقيمة في العراق ولم تخرج منه. وأكد أن علوش ساهمت بشكل كبير في تطوير العاصمة بغداد بالرغم من ضعف التخصيصات المالية، اذ قامت بالتعاون مع عدة مؤسسات بإعادة تأهيل عدد من المشاريع مثل ساحات بغداد والمتنزهات العامة وغيرها.

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