2021/06/05 | 12:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

وصل وزيرُ النقل ناصر حسين بندر الشبلي ، السبت ، إلى محافظة َالبصرة أقصى جنوبي العراق برفقة وفدٍ فني متخصص ضم مديري تشكيلات النقل وعددا من المعنيين.

وعقد الوزير فور وصوله مؤتمراً صحفياً استعرض خلالهُ اهداف الزيارة وذلك للاطلاع على سير العمل وتنفيذ مشاريع النقل في محافظة البصرة .

وقال الشبلي خلال المؤتمر : حسب توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بضرورة متابعة تنفيذ المشاريع في المحافظات تم زيارة محافظة البصرة للاطلاع على عمل وشؤون التشكيلات التابعة للوزارة منها النقل البري والموانئ والسكك والنقل الخاص في محافظة البصرة

وأوضح انه سنتوجه الى منفذ الشلامجة لإفتتاح الساحة الكبرى للتبادل التجاري بين الجانب العراقي والايراني في الشلامجة اضافةً الى زيارة مرآب النقل البري النموذجي الذي يضم عدد من الشاحنات الكبيرة ومحطة وقود للسائقين و ورش تصليح وغيرها .

وأضاف، سيكون ضمن جدول اعمال زيارة محافظة البصرة متابعة سير العمل وتنفيذ المشاريع وبناء الارصفة العملاقة في ميناء الفاو الكبير وزيارة لمحطة السكك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إفتتاح ساحة كبرى للتبادل التجاري بين العراق وايران) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إفتتاح ساحة كبرى للتبادل التجاري بين العراق وايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).