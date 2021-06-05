2021/06/05 | 12:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (العراق),-(أ ف ب) – قتل خمسة من المقاتلين الأكراد (البيشمركة) وجرح اثنان آخران السبت إثر كمين لعناصر من حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق، على ما صرّح وكيل وزارة البيشمركة في الإقليم لصحافيين.وأوضح سربست لزكين أن الكمين وقع في جبل متين في محافظة دهوك.ويأتي هذا الكمين بينما تشنّ أنقرة منذ 23 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل خمسة من البيشمركة في هجوم لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل خمسة من البيشمركة في هجوم لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).