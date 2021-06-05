أدونيس - و - أنا - بين - تناص - المنصف الوهايبي و - انتحال - كاظم جهاد - عادل عبدالله

2021/06/05 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبدالله " أدونيس " و " أنا "بين " تناص " المنصف الوهايبي و " انتحال " كاظم جهاد " ما من عيّنة استخدمها الباحثُ المنصف الوهايبي في أطروحته لجهة إثبات فعل التناص بين نصّي أدونيس و النفّري، لم تكن موجودةً من قبلُ في مقالتي.



أو بعبارة أخرى تؤدي المعنى نفسه و تثير التساؤل: إنّ الباحث الوهايبي لم يستخدم من نصوص أدونيس كلّها، و من مواقف النفّري أجمعها - موضوعا للتناص - إلّا تلك النصوص التي تمّ لمقال ......





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