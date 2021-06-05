التربية تنشر آليات اشتراك طلبة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي في الامتحانات الوزارية

2021/06/05 | 12:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعنشرت وزارة التربية، اليوم السبت،آليات اشتراك طلبة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي بالامتحانات.وكشفت وثيقة للوزارة اطلعت عليها وكالة الأنباء العراقية (واع) عن" آليات اشتراك طلبة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي في الامتحانات الوزارية العامة للعام الدراسي 2020- 2021".

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