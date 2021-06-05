آليات اشتراك طلبة الثالث المتوسط والسادس الإعدادي في الامتحانات الوزارية

2021/06/05 | 12:49 - المصدر: وكالة ناس

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وزارة التربية تنشر آليات اشتراك طلبة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي بالامتحانات العامة (الوزارية) للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١ ...

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