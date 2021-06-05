"انتهاك للدستور".. قاض أميركي يلغي حظر كاليفورنيا على البنادق الهجومية

2021/06/05 | 12:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغى قاض أميركي الجمعة حظرا تفرضه كاليفورنيا منذ ثلاثة عقود على الأسلحة الهجومية، في قرار سارع حاكم الولاية غافين نيوسوم إلى إدانته في وقت تسجل حوادث القتل المرتبطة بحيازة الأسلحة ارتفاعا في أنحاء أميركا.

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