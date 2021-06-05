اقليم كوردستان..نسبة الشفاء من كورونا تتجاوز 159 الف حالة

2021/06/05 | 12:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 172483 حالة اصابة، 53345 في اربيل و55149 في السليمانية، و60268 في دهوك و3721 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 159334حالة، 49788 في اربيل و48420 في السليمانية و57658 في دهوك و3468 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 4308 حالات، 1175 منها في اربيل و1970 في السليمانية و1013 في دهوك، و150 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 8841 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 2382 في اربيل و4759 في السليمانية و1597 في دهوك و103 في حلبجة.

PUKmedia متابعة

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