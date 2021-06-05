2021/06/05 | 12:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا، السبت، بوفاة ضابط كبير بمرض "الفطر الاسود" في محافظة واسط.

وقال مراسلنا اليوم (5 حزيران 2021)، ان " عباس عكار هو ضابط برتبة لواء توفي اثر تعرضه لمرض "الفطر الاسود" صباح اليوم في محافظة واسط."

واضاف مراسلنا ان "عكار هو ضابط متقاعد وكان يعاني من مرض السرطان قبل الاصابه بهذا المرض."

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرض 'الفطر الاسود' ينهي حياة ضابط كبير في العراق (صورة)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرض 'الفطر الاسود' ينهي حياة ضابط كبير في العراق (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).