القبض على ١٢ ارهابيا في ديالى

2021/06/05 | 12:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاسخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم السبت، عن القاء القبض على 12 ارهابيا في محافظة ديالى.وقالت الوكالة في بيان، ان “مفارزها تمكنت من القاء القبض على (١٢) ارهابيا بمناطق متفرقة بمحافظة ديالى مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ ارهاب ) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية”.وأضافت انهم “كانوا يعملون بمايسمى كتائب ثورة العشرين والمفارز […]

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