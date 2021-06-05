تحذير مربك.. ديالى على وشك فقدان 70% من ثروتها السمكية!

2021/06/05 | 12:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حذر مسؤول حكومي في ديالى من فقدان 70% من الثروة السمكية جراء الجفاف وشحة الموارد المائية .

وقال محمود الشمري مدير المستشفى البيطري في ديالى ان “محافظة ديالى مهددة بفقدان ثروتها السمكية جراء انعدام مصادر المياه، الذي ادى الى جفاف الانهر”، محذرا من “كوارث اقتصادية في حال غياب الحلول لانقاذ الثروة السمكية التي سجلت انتعاشا اسهم في دعم الدخل المادي لكثير من مربي الاسماك”.

واضاف ان “اغلب مشاريع الثروة السمكية تعتمد على الاقفاص العائمة او الاحواض التي تحتاج الى مياه وفيرة ، وان نقص الموارد المائية سيؤدي الى تأثيرات سلبية على هذا القطاع “.

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