2021/06/05 | 13:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أنهت أسواق النفط تعاملات الأمس عند مكاسب قياسية، حيث تجاوز “برنت” 72 دولارا للبرميل وذلك للمرة الأولى منذ 2019، بفضل انضباط إمدادات “أوبك+” وتعافي الطلب على الخام.وارتفع خام “برنت” بنسبة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار النفط تحقق مكاسب قياسية..



وبرنت يتجاوز 72 دولارا المركز الخبري الوطني.

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