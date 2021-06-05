2021/06/05 | 13:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتفقت اللجنة العسكرية التقنية العراقية ونظيرتها الأميركية على خطة عمل لتطبيق مخرجات الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن.

وجاء هذا الاتفاق في أول اجتماع عُقد بين اللجنة المشتركة التي ترأسها من الجانب العراقي نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري ومن الجانب الأميركي قائد قوات عمليات العزم الصلب في العراق الفريق بول كالفرت.

ووفقا لبيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة فأن الخطة ستنجز خلال جلسة المحادثات المقبلة التي ستعقد في بغداد أو واشنطن في شهر تموز أو أب من العام الحالي، على أن تتضمن الخطة تحديد آليات وتوقيتات لإعادة نشر القوات القتالية للتحالف الدولي خارج العراق.

وأضاف البيان أن الجانب الأمريكي جدد تأكيد احترامه للسيادة العراقية فضلا عن تذكيره أن وجود التحالف الدولي في العراق بطلب من الحكومة العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد وواشنطن تتفقان على خطة عمل لتطبيق مخرجات الحوار الاستراتيجي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد وواشنطن تتفقان على خطة عمل لتطبيق مخرجات الحوار الاستراتيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).