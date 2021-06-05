انفلونزا الطيور تقتل 60 الف دجاجة داخل حقل في البصرة

2021/06/05 | 13:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدرٌ حكومي في البصرة، بنفوق ِ ستين الفَ دجاجة في ناحية سفوان من جراء الإصابة بانفلونزا الطيور.

وقال مديرُ قسم الثروة الحيوانية في المحافظة حيدر عدنان، أن الإصاباتِ ظهرت في حقل ٍ واحد في ناحية سفوان، وتم التأكدُ منها بعد أخذِ عيناتٍ وفحصِها في بغداد، مشيراً إلى أنه تم طمرُ الدجاج النافق، ووضعُ طوق ٍ حول المكان بمسافةِ سبعةِ كيلومترات.

الى ذلك اكد إن السببَ في نفوق ِ الدجاج هو استيرادُ الدجاج التركي المضروب، عن طريق ِ التهريب، مبيناً أن العديدَ من أصحاب الدواجن لا يَقومون بتربيةِ الدجاج، بل يستوردون الدجاجَ التركي عن طريق التهريب، على اعتبار ِ أنه جاهز ٌ للإباضة.

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