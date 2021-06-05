2021/06/05 | 13:12 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وكالة الاستخبارات: الإطاحة بـ12 إرهابيا في ديالى

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