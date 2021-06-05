الولايات المتحدة تؤكد ضرورة انهاء النزوح في العراق

2021/06/05 | 13:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعربت الولايات المحتدة الامريكية عن حزنها للحريق الذي نشب بمخيم النازحين في شاريا، مؤكدة الحاجة الى بذل جهود لانهاء حالة النزوح في العراق.

وذكرت السفارة الامريكية في بغداد خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان "الولايات المتحدة الأمريكية شعرب بالحزن الشديد لسماعنا انباء عن الحريق الذي حصل في مخيم شاريا للنازحين داخليا في دهوك ، والذي أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص ودمر مئات الخيام".

واضاف البيان: انه " تواصلنا مع الشركاء والزملاء المتواجدون في المخيم ، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، و منظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF ومنظمة الصحة العالمية WHO، وذلك لتقديم دعمنا الكامل والعمل على تقديم دعم إضافي لمتطلبات الأغاثة في حالات الطوارئ".

وبين: ان "الولايات المتحدة تؤكد على الحاجة إلى بذل جهود متجددة لإيجاد حلول دائمة تهدف الى إنهاء حالة النزوح في العراق، وان تكون بطريقة طوعية وآمنة ومستدامة".

PUKmedia عن اعلام السفارة

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