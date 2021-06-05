شاهد.. عملية اغتيال فاشلة تطال ناشطين عراقيين (فيديو)

2021/06/05 | 13:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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هاجم مسلحون مجهولون، السبت، ناشطين من ساحة الحبوبي اثناء تواجدهما بالقرب من جسر الحضارات في محافظة ذي قار.

ونشر احد الناشطين بعد نجاته من الاغتيال، مقطعا مصورا من داخل المستشفى بصحبة رفيقه الذي تعرض لاصابة نتيجة الحادثة، اطلع عليه NRT عربية (5 حزيران 2021)، قائلا إنه "واثناء وصوله الى مطعمه تقدم عليهما شخصين احدهما كان حاملا لمسدس والاخر سلاح ابيض حاولا تنفيذ هجومهم لكنهما لم يفلحا بعد تدخل بعض المحتجين من ساحة الحبوبي".

وأضاف الناشط عمران الصافي، إن "لم تكن الدولة قادرة على حمايتنا فهناك عشائر وان اردتوها مجازر فلتكن"، مهددا "باقتحام منازل المهاجمين".

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