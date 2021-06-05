لتطبيق مخرجات الحوار الستراتيجي.. اللجنة العراقية العسكرية التقنية تجتمع مع نظيرتها الامريكية (صور)

2021/06/05 | 13:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد الاجتماع الأول بين اللجنة

العسكرية التقنية العراقية، برئاسة

نائب قائد العمليات المشتركة الفريق

الركن عبد الامير الشمري ونظيرتها

الامريكية برئاسة قائد قوات عمليات

العزم الصلب في العراق الفريق بول

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