2021/06/05 | 13:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم

السبت، القبض على اثنين من المتهمين

لتنفيذهم "دكة عشائرية" في العاصمة

بغداد.

القيادة قالت في بيان، انه "ضمن الجهود

الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة

الاتحادية للقضاء ع

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